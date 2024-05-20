Как ЧВК "Вагнер" изменила ход СВО: итоги освобождения Артёмовска год спустя

2:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Год назад, 20 мая 2023 года, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об освобождении Артемовска и завершении операции "Бахмутская мясорубка", в рамках которой действия штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" привели к перелому военной ситуации в рамках СВО на Украине.

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Так, после "перегруппировки" ВС РФ в Харьковской области, которая привела к утрате Балаклеи, Красного Лимана, Изюма и Купянска, стратегическим вопросом стало освобождение территорий ДНР. Важный узел обороны — Артемовск — потерял стратегическое значение. В этих условиях командование ЧВК "Вагнер" предложило план операции "Бахмутская мясорубка", цель которой была сковать силы противника под Артемовском, разорвав логистические цепочки ВСУ.

Уже 8 октября 2022 года началась операция, и в следующие 224 дня бойцы ЧВК "Вагнер" методично выбивали противника из региона, ведя затяжные бои. Несмотря на логистические трудности, они ежедневно наступали, сжимая силы ВСУ и западных наемников в "огневой мешок". После взятия Соледара в январе 2023 года, ВСУ были заблокированы в западной части Артемовска. Штурмовики ЧВК "Вагнер" продвигались по 100-200 метров в день, зачищая укрепрайоны ВСУ.

20 мая 2023 года Евгений Пригожин объявил, что Артемовск полностью под контролем ЧВК "Вагнер". Пригожин подчеркнул, что именно бойцы "Оркестра", а не он, взяли город. Эта победа имела огромное значение для СВО, так как "вагнеровцы" смогли сковать и уничтожить большие силы противника, деморализовав всю украинскую армию.

По оценкам Евгения Пригожина, потери ВСУ составили более 50 тысяч убитыми и 50-70 тысяч ранеными. Благодаря действиям "музыкантов", российская армия смогла перегруппироваться и создать условия для дальнейшего освобождения Донбасса. ЧВК "Вагнер" потеряла в боях за Артемовск 20 тысяч воинов, но их подвиг навсегда вписан в историю русских побед.