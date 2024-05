Для его сослуживцев это был обычный выход танка на позицию: солдат ВСУ сдался в плен на угнанном Т-64

24 мая российский военный корреспондент Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале историю украинского военнослужащего Максима Лихачёва, который перешёл на сторону российской армии, угнав танк Т-64 ВСУ, сообщает EADaily.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International