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Для его сослуживцев это был обычный выход танка на позицию: солдат ВСУ сдался в плен на угнанном Т-64

Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64

Силовые структуры » Военные новости

24 мая российский военный корреспондент Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале историю украинского военнослужащего Максима Лихачёва, который перешёл на сторону российской армии, угнав танк Т-64 ВСУ, сообщает EADaily.

Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лихачёв заранее договорился с российскими бойцами и не боялся, что его подстрелят во время этой поездки. Для его сослуживцев это выглядело как обычный выход танка. Лихачёв перешёл на сторону России на донецком направлении, считая, что так будет безопаснее.

Безсонов также предоставил хронологию службы Лихачёва в ВСУ. Осенью 2022 года он вернулся на Украину из Польши и поступил на службу в 101-ю бригаду ВСУ. Через год перешёл в 110-ю бригаду, затем в 119-ю, и с марта 2024 года служил в 59-й бригаде до своего перехода на сторону российской армии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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