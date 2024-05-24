Для его сослуживцев это был обычный выход танка на позицию: солдат ВСУ сдался в плен на угнанном Т-64

Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64

24 мая российский военный корреспондент Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале историю украинского военнослужащего Максима Лихачёва, который перешёл на сторону российской армии, угнав танк Т-64 ВСУ, сообщает EADaily.

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Лихачёв заранее договорился с российскими бойцами и не боялся, что его подстрелят во время этой поездки. Для его сослуживцев это выглядело как обычный выход танка. Лихачёв перешёл на сторону России на донецком направлении, считая, что так будет безопаснее.

Безсонов также предоставил хронологию службы Лихачёва в ВСУ. Осенью 2022 года он вернулся на Украину из Польши и поступил на службу в 101-ю бригаду ВСУ. Через год перешёл в 110-ю бригаду, затем в 119-ю, и с марта 2024 года служил в 59-й бригаде до своего перехода на сторону российской армии.