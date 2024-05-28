"Страшная вещь". Российские планирующие бомбы сломили боевой дух солдат ВСУ

Российские Вооружённые силы применяют против украинской армии всё более мощные планирующие авиабомбы.
Об этом пишет издание сообщает NRK.
По словам авторов статьи, эти бомбы подрывают боевой дух украинских солдат и срывают на Украине все планы по мобилизации населения. Многие военные обозреватели называют эти авиабомбы предвестником новой эры в российской спецоперации.
"Бомбы представляют собой очень серьёзную угрозу", — подытожил профессор Академии национальной обороны Тормуд Хейер.
А между тем, на Украине не осталось целых ТЭС. Все теплоэлектростанции разрушены или повреждены, утверждают в "Укрэнерго".
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