"Страшная вещь". Российские планирующие бомбы сломили боевой дух солдат ВСУ

Российские планирующие бомбы сломили боевой дух армии Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы применяют против украинской армии всё более мощные планирующие авиабомбы.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом пишет издание сообщает NRK.

По словам авторов статьи, эти бомбы подрывают боевой дух украинских солдат и срывают на Украине все планы по мобилизации населения. Многие военные обозреватели называют эти авиабомбы предвестником новой эры в российской спецоперации.

"Бомбы представляют собой очень серьёзную угрозу", — подытожил профессор Академии национальной обороны Тормуд Хейер.

А между тем, на Украине не осталось целых ТЭС. Все теплоэлектростанции разрушены или повреждены, утверждают в "Укрэнерго".