Зеленского попросили больше не обращаться в этом году к членам НАТО с вопросом вступления в альянс

Украинского лидера Владимира Зеленского попросили в этом году больше не обращаться к членам НАТО с продвижением вступления в альянс.

Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic