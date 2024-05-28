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Зеленского попросили больше не обращаться в этом году к членам НАТО с вопросом вступления в альянс

Зеленского попросили больше не тревожить страны-члены НАТО

Силовые структуры

Украинского лидера Владимира Зеленского попросили в этом году больше не обращаться к членам НАТО с продвижением вступления в альянс.

Зеленского попросили больше не тревожить страны-члены НАТО
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Существуют опасения, что вопрос членства Киева в военном блоке был доминирующим на саммите 2023 года, и привёл к расколу между странами-членами альянса.

Берлин и Вашингтон открыто заявляли против предложения Украине жёстких сроков на подготовке к 2-дневной встрече в США, посвященной 75-летию НАТО.

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в альянсе в этом году", — цитирует издание источник.

Все понимают, что данное решение будет крайне печальным для Зеленского, которого "кураторы" предупредили, чтобы он перестал требовать от НАТО "невозможного".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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