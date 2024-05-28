Зеленского попросили больше не обращаться в этом году к членам НАТО с вопросом вступления в альянс

Украинского лидера Владимира Зеленского попросили в этом году больше не обращаться к членам НАТО с продвижением вступления в альянс.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Существуют опасения, что вопрос членства Киева в военном блоке был доминирующим на саммите 2023 года, и привёл к расколу между странами-членами альянса.
Берлин и Вашингтон открыто заявляли против предложения Украине жёстких сроков на подготовке к 2-дневной встрече в США, посвященной 75-летию НАТО.
"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в альянсе в этом году", — цитирует издание источник.
Все понимают, что данное решение будет крайне печальным для Зеленского, которого "кураторы" предупредили, чтобы он перестал требовать от НАТО "невозможного".
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