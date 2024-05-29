Американский журналист Такер Карлсон, ссылаясь на своего соотечественника известного экономиста Джеффри Сакса озвучил цифру погибших украинцев в зоне СВО.
По его словам, на Украине погибло 500 тысяч военнослужащих армии Незалежной. Карлсон анонсировал новое сенсационное интервью, где озвучат эту информацию.
Напомним, Джеффри Сакс в 2004 и 2005 гг. два раза был включён журналом Time в число 100 самых влиятельных мировых лидеров.
А тем временем, Львовская область на днях взяла рекорд в 50 тысяч погибших националистов. Судя по всему, цифры американского журналисты верные.
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