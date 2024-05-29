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За что погибли 500 тысяч украинцев? Такер Карлсон озвучит шокирующую цифру потерь ВСУ

Такер Карлсон и Джеффри Сакс озвучат настоящую цифру потерь ВСУ

0:45
Силовые структуры

Американский журналист Такер Карлсон, ссылаясь на своего соотечественника известного экономиста Джеффри Сакса озвучил цифру погибших украинцев в зоне СВО.

Такер Карлсон и Джеффри Сакс озвучат настоящую цифру потерь ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, на Украине погибло 500 тысяч военнослужащих армии Незалежной. Карлсон анонсировал новое сенсационное интервью, где озвучат эту информацию.

Напомним, Джеффри Сакс в 2004 и 2005 гг. два раза был включён журналом Time в число 100 самых влиятельных мировых лидеров.

А тем временем, Львовская область на днях взяла рекорд в 50 тысяч погибших националистов. Судя по всему, цифры американского журналисты верные.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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