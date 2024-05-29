За что погибли 500 тысяч украинцев? Такер Карлсон озвучит шокирующую цифру потерь ВСУ

Такер Карлсон и Джеффри Сакс озвучат настоящую цифру потерь ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журналист Такер Карлсон, ссылаясь на своего соотечественника известного экономиста Джеффри Сакса озвучил цифру погибших украинцев в зоне СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, на Украине погибло 500 тысяч военнослужащих армии Незалежной. Карлсон анонсировал новое сенсационное интервью, где озвучат эту информацию.

Напомним, Джеффри Сакс в 2004 и 2005 гг. два раза был включён журналом Time в число 100 самых влиятельных мировых лидеров.

А тем временем, Львовская область на днях взяла рекорд в 50 тысяч погибших националистов. Судя по всему, цифры американского журналисты верные.