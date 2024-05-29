Во Львове на Яворовском полигоне поражён командный пункт для руководства самолётами F-16

На Яворовском полигоне уничтожен командный пункт для руководства F-16

Во Львовской области на Яворовском полигоне уничтожен командный пункт для руководства натовскими самолётами F-16.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщили военные Telegram-каналы, отмечая, что российская ракета "Кинжал" ударила также и по общежитию на 200 человек, а также учебному центру.

Предварительно, в подземных бункерах проводились обучения лётных экипажей Военно-воздушных сил ВСУ и подготовка к полётам и воздушным манёврам с координацией с натовским центром управления, которое располагается в Польше. В момент российского прилёта на местах находилось более 400 человек.

Информация о точном количестве погибших будет позднее.