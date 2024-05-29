Западные СМИ косвенно подтвердили, что Ил-76 с пленными ВСУ был сбит именно ЗРК Patriot

Запад косвенно подтвердил, что Ил-76 с пленными украинцами сбил Patriot

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные СМИ косвенно подтвердили, что грузовой самолёт Ил-76 с пленными ВСУ в январе этого года над территорией РФ был сбит именно системой противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Хоть прямо пресса не указала этого, но так это всем понятно.

После инцидента были "гневные звонки из США и Германии и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобное повторится", пишут СМИ ФРГ.

По всей вероятности, у армии РФ даже есть доказательства, которые публично не освещались, хотя президент Владимир Путин тоже заявил, что самолёт сбит при помощи западного ПВО.

Сразу после этого "блуждающие ПВО" остановили свою работу. При этом Киев потерял порядка пяти установок зенитно-ракетных комплексов Patriot, пытаясь ловить самолёты ВКС РФ, которые наносили удары по украинским позициям.