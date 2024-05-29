"Громка" украинская ночь. Ракетоносцы Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области

Ракетоносцы Ту-95 вылетели с аэродрома Оленья в Мурманской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские мониторинговые каналы опять сообщают, что российские самолёты-ракетоносцы Ту-95МС вылетели с аэродрома Оленья.

Фото: airliners.net by Алекс Сноу is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По предположительной информации, "стратеги" вскоре из Мурманской области могут взять курс на саратовский Энгельс, а затем в сторону Незалежной.

Сообщается о 10-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Незадолго до этого в Одессе был прилёт российской ракеты. Есть данные, что взрыв прогремел недалеко от Ильичёвска.

А между тем, уже десятый час идёт, как разведывательный американский беспилотный летательный аппарат барражирует у берегов полуострова Крым.