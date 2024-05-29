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"Громка" украинская ночь. Ракетоносцы Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области

Ракетоносцы Ту-95 вылетели с аэродрома Оленья в Мурманской области

0:42
Силовые структуры

Украинские мониторинговые каналы опять сообщают, что российские самолёты-ракетоносцы Ту-95МС вылетели с аэродрома Оленья.

Ракетоносцы Ту-95 вылетели с аэродрома Оленья в Мурманской области
Фото: airliners.net by Алекс Сноу is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По предположительной информации, "стратеги" вскоре из Мурманской области могут взять курс на саратовский Энгельс, а затем в сторону Незалежной.

Сообщается о 10-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Незадолго до этого в Одессе был прилёт российской ракеты. Есть данные, что взрыв прогремел недалеко от Ильичёвска.

А между тем, уже десятый час идёт, как разведывательный американский беспилотный летательный аппарат барражирует у берегов полуострова Крым.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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