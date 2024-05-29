"Громка" украинская ночь. Ракетоносцы Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области

Украинские мониторинговые каналы опять сообщают, что российские самолёты-ракетоносцы Ту-95МС вылетели с аэродрома Оленья.
По предположительной информации, "стратеги" вскоре из Мурманской области могут взять курс на саратовский Энгельс, а затем в сторону Незалежной.
Сообщается о 10-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Незадолго до этого в Одессе был прилёт российской ракеты. Есть данные, что взрыв прогремел недалеко от Ильичёвска.
А между тем, уже десятый час идёт, как разведывательный американский беспилотный летательный аппарат барражирует у берегов полуострова Крым.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.