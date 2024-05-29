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Растянем ВСУ, как грелку. Российская армия на днях открывает новое направление в зоне СВО

ВС РФ откроют новое направление в зоне специальной военной операции

0:57
Силовые структуры

Российская армия на днях откроет новое направление в зоне специальной военной операции.

ВС РФ откроют новое направление в зоне специальной военной операции
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Отмечается, что это будет движение на Золочев. Кстати, националисты подтверждают движение российских войск и средств в приграничном регионе Украины.

Надо отметить, что Золочев — это посёлок в Богодуховском районе Харьковской области.

Каких-то значимых продвижений на этом фронте за истекшие несколько суток не было. Поэтому сейчас особое внимание экспертов обращено на группировку "Север" под Харьковом, где русские бойцы разворачивают силы на новом направлении.

При этом украинские штабы до сих пор не определились с направлением главного удара российской армии, считая направление Волчанск и Липцы отвлекающим тактическим ходом для взятия в клещи город Купянск и станцию Купянск-узловой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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