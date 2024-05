Бесславный путь. Боевики ВСУ складывают трупы погибших побратимов в пустующие дома и поджигают

Дезертир из Вооружённых сил Украины, который ожидал прихода российских бойцов в одном из посёлков Харьковской области, сообщил, что сегодня происходит в рядах ВСУ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International