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Сколько бы под Харьков не присылали резервов ВСУ — погибают все

Силовые структуры

Дезертир из Вооружённых сил Украины, который ожидал прихода российских бойцов в одном из посёлков Харьковской области, сообщил, что сегодня происходит в рядах ВСУ.

Сколько бы под Харьков не присылали резервов ВСУ — погибают все
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, его перебросили на Харьковское направление из-под Херсона, где "летело постоянно". Но по сравнению с Херсонской областью, в Харьковской — "просто ад".

Выживаемость в ВСУ на Харьковском фронте — около 10 процентов. И то, если повезёт уехать инвалидом или с тяжёлым ранением, подчеркивает он, отмечая, что, сколько бы туда не присылали резервов, "дохнут все, в огромных количествах".

Также он рассказывает, что тела погибших всушников складывают штабелями в пустых дома, а затем поджигают. Дезертир рассказал, что точной цифры сбежавших и погибших на Украине не знает никто.

Срок жизни на "передке" максимум двое суток, подытожил экс-боевик армии Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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