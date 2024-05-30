США поднимает ставки: Вашингтон одобрил использование американских ЗРК для поражения целей на территории России

WP: США разрешили Киеву использовать свои ЗРК для сбития самолётов и ракет РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев получил разрешение Вашингтона использовать американские ЗРК для ударов по целям на территории России, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

В публикации говорится, что США больше не против того, чтобы ВСУ сбивали ракеты и самолеты ВКС РФ в небе над территорией России, если они представляют угрозу для Украины.

Разрешение скорее формальное, так как ранее украинские вооружённые силы минимум дважды применяли ЗРК Patriot для атак на ВКС России: в небе над Брянской и Белгородской областями, напоминает Телеграм-канал "Военный осведомитель".

Ранее ВСУ заявили, что в Харьковской области ВС РФ перешли к тактике поражения позиций украинских подразделений.