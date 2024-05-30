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США поднимает ставки: Вашингтон одобрил использование американских ЗРК для поражения целей на территории России

WP: США разрешили Киеву использовать свои ЗРК для сбития самолётов и ракет РФ

0:48
Силовые структуры

Киев получил разрешение Вашингтона использовать американские ЗРК для ударов по целям на территории России, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

WP: США разрешили Киеву использовать свои ЗРК для сбития самолётов и ракет РФ
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

В публикации говорится, что США больше не против того, чтобы ВСУ сбивали ракеты и самолеты ВКС РФ в небе над территорией России, если они представляют угрозу для Украины.

Разрешение скорее формальное, так как ранее украинские вооружённые силы минимум дважды применяли ЗРК Patriot для атак на ВКС России: в небе над Брянской и Белгородской областями, напоминает Телеграм-канал "Военный осведомитель".

Ранее ВСУ заявили, что в Харьковской области ВС РФ перешли к тактике поражения позиций украинских подразделений.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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