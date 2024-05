В Волчанске боевая авиация группировки "Север" отрезала последний путь отступления ВСУ

На Харьковском направлении в городе Волчанске боевая авиация группировки "Север" сегодня, 30 мая, отрезала последний путь снабжения и отступления националистов армии Украины.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic