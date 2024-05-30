На Харьковском направлении в городе Волчанске боевая авиация группировки "Север" сегодня, 30 мая, отрезала последний путь снабжения и отступления националистов армии Украины.
Ударами управляемыми авиабомбами был уничтожен мост через р. Волчья по ул. Ленина.
Кстати, этот мост за время штурмов города назван "Мостом смерти". У этого моста было ликвидировано немало боевиков Вооружённых сил Украины, когда пытались перебраться на противоположный берег.
Сегодня российские бойцы ещё продвинулись на этом участке фронта.
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