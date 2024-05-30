В Волчанске боевая авиация группировки "Север" отрезала последний путь отступления ВСУ

В Волчанске группа "Север" отрезала последний путь отступления ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Харьковском направлении в городе Волчанске боевая авиация группировки "Север" сегодня, 30 мая, отрезала последний путь снабжения и отступления националистов армии Украины.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ударами управляемыми авиабомбами был уничтожен мост через р. Волчья по ул. Ленина.

Кстати, этот мост за время штурмов города назван "Мостом смерти". У этого моста было ликвидировано немало боевиков Вооружённых сил Украины, когда пытались перебраться на противоположный берег.

Сегодня российские бойцы ещё продвинулись на этом участке фронта.