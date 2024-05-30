На Украине теперь и женщин начали готовить к мобилизации на фронт.
Оказывается, всё больше украинок "хотят" служить в Вооружённых силах рядом с мужчинами, пишут местные СМИ.
По словам журналистов, уже 4 тыс. женщин добились "права" попасть на передовую.
Украинская пресса также напоминает, что стране сегодня катастрофически не хватает людей на передовой. Это значит, что пора Банковой задуматься о том, чтобы переквалифицировать противостояние из "мужского" в общее.
Правда, автор источника — женщина. И она сама сидит в глубоком тылу.
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