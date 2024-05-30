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Все там будете. Украинских женщин готовят к мобилизации в армию

Украинских женщин готовят к мобилизации в ВСУ

0:38
Силовые структуры

На Украине теперь и женщин начали готовить к мобилизации на фронт.

Украинских женщин готовят к мобилизации в ВСУ
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Оказывается, всё больше украинок "хотят" служить в Вооружённых силах рядом с мужчинами, пишут местные СМИ.

По словам журналистов, уже 4 тыс. женщин добились "права" попасть на передовую.

Украинская пресса также напоминает, что стране сегодня катастрофически не хватает людей на передовой. Это значит, что пора Банковой задуматься о том, чтобы переквалифицировать противостояние из "мужского" в общее.

Правда, автор источника — женщина. И она сама сидит в глубоком тылу.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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