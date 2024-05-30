Группа военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно ушла с позиций и в полном составе сдалась в плен русским бойцам.
Произошло это западнее посёлка Очеретино.
7 боевиков отправили с лёгким вооружением удерживать "лесополку". Осознание, что командиры отправили их на смерть, пришло к ним быстро.
"Мы поняли, что российские солдаты не будут стрелять в нас и мы сможем когда-нибудь вернуться домой. Нас тут всех насильно затащили в окопы и единственный шанс снова увидеть семью — через российский плен", — рассказывают пленные.
Взяли их бойцы группировки "Центр".
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.