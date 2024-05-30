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Группа боевиков ВСУ оставила позиции и сдалась в плен в полном составе у Очеретино

Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе

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Силовые структуры

Группа военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно ушла с позиций и в полном составе сдалась в плен русским бойцам.

Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Произошло это западнее посёлка Очеретино.

7 боевиков отправили с лёгким вооружением удерживать "лесополку". Осознание, что командиры отправили их на смерть, пришло к ним быстро.

"Мы поняли, что российские солдаты не будут стрелять в нас и мы сможем когда-нибудь вернуться домой. Нас тут всех насильно затащили в окопы и единственный шанс снова увидеть семью — через российский плен", — рассказывают пленные.

Взяли их бойцы группировки "Центр".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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