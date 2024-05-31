Сильные кадры: у Харькова российские "иксоводы" подловили технику ВСУ при перевозке

Операторы "Ланцета" уничтожают технику ВСУ при перевозке у Харькова

В Интернете появилось видео, как российские "иксоводы" у Харькова подловили украинскую военную технику, которую перевозил трал.

Фото: Википедия

Произошло это на Харьковской окружной дороге недалеко от Чайковки.

Примечательно, что на этом участке это уже не первый случай. До этого операторы дронов "Ланцет" на Харьковской окружной ловили "самоходку", которую тоже перевозили таким же образом. Так была поражена ещё и установка реактивной системы залпового огня.

Характерно, что разведывательные БПЛА армии России без особых проблем наблюдают за передвижениями ВСУ в городе.