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Сильные кадры: у Харькова российские "иксоводы" подловили технику ВСУ при перевозке

Операторы "Ланцета" уничтожают технику ВСУ при перевозке у Харькова

Силовые структуры

В Интернете появилось видео, как российские "иксоводы" у Харькова подловили украинскую военную технику, которую перевозил трал.

Операторы "Ланцета" уничтожают технику ВСУ при перевозке у Харькова
Фото: Википедия

Произошло это на Харьковской окружной дороге недалеко от Чайковки.

Примечательно, что на этом участке это уже не первый случай. До этого операторы дронов "Ланцет" на Харьковской окружной ловили "самоходку", которую тоже перевозили таким же образом. Так была поражена ещё и установка реактивной системы залпового огня.

Характерно, что разведывательные БПЛА армии России без особых проблем наблюдают за передвижениями ВСУ в городе.

Наши иксоводы подловили технику ВСУ при перевозке у Харькова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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