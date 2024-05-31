Турция не желает втягивания в войну с Россией из-за Украины

Вторая по мощи армия НАТО не готова вступить с Россией в войну из-за Украины

Le Monde сообщает, что Турция не будет участвовать в войне на Украине в составе НАТО.

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Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

"Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне", — заявил глава турецкой дипломатии.

Турция занимает самую независимую позицию по вопросу поддержки Украины. Страна поставляет Украине оружие, в том числе бронеавтомобили, причём не скрывает этого факта, но не отправляет на Украину наёмников и не вводит против России никаких санкций, причём даже имеющиеся санкции от США и Евросоюза помогает обходить. Россия с пониманием относится к такой позиции, которая связана с собственными интересами Турции в Черноморском регионе. При этом, конечно, Россия не намерена поступаться какими-либо национальными интересами.