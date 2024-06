Штурмовики группы "Север" ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразив технику и боевиков восьми бригад

Группировка "Север" армии России продолжают движение в глубину обороны Вооружённых сил Украины, поражая боевую технику и личный состав восьми бригад националистов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic