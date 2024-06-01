Штурмовики группы "Север" ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразив технику и боевиков восьми бригад

Группировка "Север" армии России продолжают движение в глубину обороны Вооружённых сил Украины, поражая боевую технику и личный состав восьми бригад националистов.
За сутки "севера" отразили 5 контратак боевиков армии Украины.
ВСУ на Харьковской направлении потеряли до 240 человек.
"Шторма" северной группировки ВС РФ также в ходе контрбатарейной борьбы поразили реактивную систему залпового огня HIMARS, сказано брифинге Министерства обороны России.
Напомним, ночью российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетической системы Украины в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам энергетики РФ.
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