Британский танковый парк будет уничтожен за полмесяца в случае войны с РФ.
Об этом пишет The Sun, ссылаясь на отставного подполковника Королевских ВС Великобритании Стюарта Кроуфорда.
Британия планирует купить 148 новых Challenger 3, которых "хватит на две недели интенсивных боёв с русскими".
Кроуфорд подчёркивает, что такое скромное число танков не позволяет союзникам считать Британию "военной державой высшего порядка".
"Ещё не так давно, в составе Королевского бронетанкового корпуса Британской армии было около 900 основных боевых танков", — отметил он.
Только в 2023 году российские Сухопутные войска получили свыше 1,5 тыс. танков. В 2024 году ВС РФ получат более 36 тыся. единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
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