Остров глупости. Танковый парк Британии будет уничтожен за две недели в случае войны с РФ

В случае войны с Россией танковый парк Британии будет уничтожен за две недели

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британский танковый парк будет уничтожен за полмесяца в случае войны с РФ.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на отставного подполковника Королевских ВС Великобритании Стюарта Кроуфорда.

Британия планирует купить 148 новых Challenger 3, которых "хватит на две недели интенсивных боёв с русскими".

Кроуфорд подчёркивает, что такое скромное число танков не позволяет союзникам считать Британию "военной державой высшего порядка".

"Ещё не так давно, в составе Королевского бронетанкового корпуса Британской армии было около 900 основных боевых танков", — отметил он.

Только в 2023 году российские Сухопутные войска получили свыше 1,5 тыс. танков. В 2024 году ВС РФ получат более 36 тыся. единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.