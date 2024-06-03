Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский высказался о наряде Бузовой на концерте в День защиты детей
Как приготовить лимонный пудинг без выпечки
Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал лидером проката в России и СНГ за выходные
Свитолина проиграла Елене Рыбакиной в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба: Что ждёт зрителей и конкурсантов?
Новая "амнистия": регистрировать бани и теплицы в РФ станет проще
Секреты выращивания пышной петунии
Как избавиться от муравьёв в саду при помощи соды
Три модных прически для жаркого времени года
Новая колёсная самоходка ВС РФ "Мальва": для чего разработана и в чём её преимущества

Военный эксперт Орлов: САУ "Мальва" может поражать цели на большой дальности

2:23
Силовые структуры

Появившиеся в зоне спецоперации артиллерийские самоходные колёсные системы "Мальва" обладают скорострельностью и большим боезапасом, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.

Военный эксперт Орлов: САУ "Мальва" может поражать цели на большой дальности
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее новейшие российские 152-мм САУ 2С43 "Мальва" были замечены в зоне СВО, на Харьковском направлении.

По словам эксперта, в этом виде вооружения реализована задача, которую поставил российский ВПК в ходе СВО — создать лёгкие колёсные самоходки, повторив французские, американские и украинские разработки, так как у них САУ появились гораздо раньше, чем у ВС РФ. Одной их таких систем является французская самоходка Caesar, напомнил Орлов.

"Сама концепция колёсной самоходки предполагает, что данная система будет работать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, потому что она не имеет какой-то значительной бронезащиты, но при этом имеет высокую подвижность за счет колёсного шасси. И, конечно, желательно её применение на каких-либо твердых грунтах, либо это работа с дорожного покрытия, с дорожного асфальтового полотна, чтобы она была устойчива. Всё-таки у нее проходимость значительно меньше, чем у гусеничных", — рассказал он

Орлов добавил, что эффективность зависит и от установленного на "Мальве" орудия и дальности применения основного боеприпаса. Он отметил, что некоторые технические характеристики самоходки пока засекречены в целях безопасности.

Ключевым достоинством "Мальвы" Орлов назвал её скорострельность — порядка 7 выстрелов в минуту, а также внушительный боезапас — около 30 выстрелов.

"Это всё говорит о том, что данная самоходка при взаимодействии с какими-то передовыми наблюдателями типа беспилотников или разведчиков может достаточно эффективно наносить с большой дальности огневое поражение по укреплённым защищённым объектам противника и быстро отходить на запасные позиции в рамках ухода от контрбатарейной борьбы противника. Это её главное достоинство", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее в Кремле предостерегли США от фатальных решений.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
США не смогли привести к власти в Мексике своего ставленника Любовь Степушова Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Как приготовить лимонный пудинг без выпечки
Фильм "Манюня: Приключения в Москве" стал лидером проката в России и СНГ за выходные
Свитолина проиграла Елене Рыбакиной в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба: Что ждёт зрителей и конкурсантов?
Новая "амнистия": регистрировать бани и теплицы в РФ станет проще
Секреты выращивания пышной петунии
Военный эксперт Орлов: САУ "Мальва" может поражать цели на большой дальности
Как избавиться от муравьёв в саду при помощи соды
Три модных прически для жаркого времени года
В РФ начали массово скупать кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников