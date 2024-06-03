Новая колёсная самоходка ВС РФ "Мальва": для чего разработана и в чём её преимущества

Военный эксперт Орлов: САУ "Мальва" может поражать цели на большой дальности

2:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появившиеся в зоне спецоперации артиллерийские самоходные колёсные системы "Мальва" обладают скорострельностью и большим боезапасом, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее новейшие российские 152-мм САУ 2С43 "Мальва" были замечены в зоне СВО, на Харьковском направлении.

По словам эксперта, в этом виде вооружения реализована задача, которую поставил российский ВПК в ходе СВО — создать лёгкие колёсные самоходки, повторив французские, американские и украинские разработки, так как у них САУ появились гораздо раньше, чем у ВС РФ. Одной их таких систем является французская самоходка Caesar, напомнил Орлов.

"Сама концепция колёсной самоходки предполагает, что данная система будет работать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, потому что она не имеет какой-то значительной бронезащиты, но при этом имеет высокую подвижность за счет колёсного шасси. И, конечно, желательно её применение на каких-либо твердых грунтах, либо это работа с дорожного покрытия, с дорожного асфальтового полотна, чтобы она была устойчива. Всё-таки у нее проходимость значительно меньше, чем у гусеничных", — рассказал он

Орлов добавил, что эффективность зависит и от установленного на "Мальве" орудия и дальности применения основного боеприпаса. Он отметил, что некоторые технические характеристики самоходки пока засекречены в целях безопасности.

Ключевым достоинством "Мальвы" Орлов назвал её скорострельность — порядка 7 выстрелов в минуту, а также внушительный боезапас — около 30 выстрелов.

"Это всё говорит о том, что данная самоходка при взаимодействии с какими-то передовыми наблюдателями типа беспилотников или разведчиков может достаточно эффективно наносить с большой дальности огневое поражение по укреплённым защищённым объектам противника и быстро отходить на запасные позиции в рамках ухода от контрбатарейной борьбы противника. Это её главное достоинство", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

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