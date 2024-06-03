"Я видел карту без Одессы". В США назвали три города, с которыми попрощается Украина

В США заявили, что Украине придётся отдать Одессу, Николаев и Киев

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже не однажды военные обозреватели с разных стран высказывались о разделении Украины после российской специальной военной операции.

Фото: wikimedia.org by SegeKot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вот и бывший агент Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон, проанализировав карту боёв, отметил, что вскоре Незалежная может лишиться сразу нескольких крупных городов.

Об этом экс-црушник заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Американец утверждает, что Украина потеряет Николаев, Одессу и даже Киев. Джонсон также подчёркивает, что российская армия продвигается сразу по нескольким направлениям, заставляя Вооружённые силы Украины рассредоточивать собственные силы и расходовать резерв.