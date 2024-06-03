Уже не однажды военные обозреватели с разных стран высказывались о разделении Украины после российской специальной военной операции.
Вот и бывший агент Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон, проанализировав карту боёв, отметил, что вскоре Незалежная может лишиться сразу нескольких крупных городов.
Об этом экс-црушник заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Американец утверждает, что Украина потеряет Николаев, Одессу и даже Киев. Джонсон также подчёркивает, что российская армия продвигается сразу по нескольким направлениям, заставляя Вооружённые силы Украины рассредоточивать собственные силы и расходовать резерв.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.