"Надень каску и иди". Власти Италии предложили Макрону самому воевать на Украине

Президенту Франции Макрону предложили самому воевать на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Французскому президенту Эммануэлю Макрону предложили самому поехать воевать на Украине.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Такое предложение к главе Франции поступило от вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — отметил итальянский политик.

А между тем, издание Valeurs Acteurs пишет, что французские военные находятся на Украине с самого начала конфликта.

Правда, официальное объявление об отправке французских военных инструкторов может состояться 6 июня. И это объявление повлияет лишь на их количество.

Аналитики отмечают, что французы сопровождали своё вооружение, например, гаубицы Caesar. Также инструкторы сопровождают всушников, прошедших обучение во Франции.