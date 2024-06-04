"Надень каску и иди". Власти Италии предложили Макрону самому воевать на Украине

Французскому президенту Эммануэлю Макрону предложили самому поехать воевать на Украине.
Такое предложение к главе Франции поступило от вице-премьера Италии Маттео Сальвини.
"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — отметил итальянский политик.
А между тем, издание Valeurs Acteurs пишет, что французские военные находятся на Украине с самого начала конфликта.
Правда, официальное объявление об отправке французских военных инструкторов может состояться 6 июня. И это объявление повлияет лишь на их количество.
Аналитики отмечают, что французы сопровождали своё вооружение, например, гаубицы Caesar. Также инструкторы сопровождают всушников, прошедших обучение во Франции.
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