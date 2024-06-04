Бизнес на крови. Пентагон заказал производство дополнительных РСЗО HIMARS

Минобороны США заказало производство дополнительных РСЗО HIMARS

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американское министерство обороны заказало производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Пентагон более чем в 2 раза увеличил сумму контракта, сказано в заявлении военного ведомства США.

Минобороны заключило контракт с компанией Lockheed Martin, в рамках которого будут произведены дополнительные РСЗО. И случилось это менее чем через месяц после подписания первого.

Сумма составляет 1,9 млрд долл., тогда как базовый контракт от 8 мая был на сумму чуть более 861 млн долларов. Также был заключён договор на сумму более 332 млн долларов на производство высокоточных боеприпасов GMLRS. Перечень контракта не разглашается.

Ранее СМИ Запада сообщили что Белый дом обещал нарастить поставки систем HIMARS Киеву, отправляя ему установки из наличия и со складов, заменяя их новыми.