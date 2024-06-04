Через полмесяца что-то случится. Российская армия под Харьковом перешла к новой тактике

На Харьковском фронте ситуация может значительно поменяться через 2-3 недели.
Об этом сообщил эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, объяснив, что российские бойцы сейчас перешли к новой тактике.
"В направлении Волчанска, большое скопление военных ВСУ — туда перебросили 5-10 батальонов, сняли военных с Сум, с обороны Киева, с Одессы, даже с Херсона. Создали высокие плотности", — подчеркивает аналитик.
Это чуть замедлило наступление армии России, но на этом направлении у Киева нет тяжёлого вооружения, способного полностью остановить наше продвижение, уверен полковник.
По его словам, ВС РФ там просто перешли к иной тактике: методический обстрел и уничтожение позиций армии Украины.
"Через две-три недели на фронте могут произойти изменения", — подытожил Матвийчук.
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