Кураторы Киева пошли на повышение ставок в конфликте на Украине, поскольку им стало ясно, что снабжение ВСУ не поможет обеспечить приемлемый для Запада исход войны.
Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин.
По его словам, РФ на фронте уже много месяцев удерживает инициативу, и хотя и медленно, но освобождает города и сёла.
"Идёт дальнейшее повышение стратегических ставок именно потому, что они понимают, что если оставить ситуацию, как есть сейчас, то украинская армия просто по ресурсным соображениям проиграет, несмотря на поставки вооружения", — в эфире блога Виталия Колпашникова сказал аналитик.
Поэтому Западу и требуется эскалация, которая повышает угрозу войны РФ и НАТО. Но выбора у него особого нет, поскольку если оставаться на текущем уровне, то этих поставок не хватит, чтобы обеспечить приемлемый исход войны для Киева, подытожил Рожин.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.