Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи ответили, почему собака боится темноты
Novinky: Чехия богатеет за счёт украинских беженцев
The Economist: экономическая модель Китая сохраняет привлекательность
В Славянске поражена база наёмников и сил специальных операций ВСУ
Дочь Ирины Шейк предстала в леопардовом наряде
Драцена в доме: что обещают народные приметы?
Минстрой предложил считать аварийными недостаточно крепкие дома в сейсмоопасных зонах
Зрители в восторге от сериала "Денискины рассказы"
Тренер назвала упражнения для девушек, чтобы уменьшить икры
"Наёмники своих берегут": поляки на фронте прикрываются украинскими мобилизованными

Поляки-наёмники на фронте прикрываются украинскими "мобилизантами"

1:09
Силовые структуры

Боец российской армии Сергей почти два года находится в зоне боевых действий на спецоперации.

Поляки-наёмники на фронте прикрываются украинскими "мобилизантами"
Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Он рассказал, как воюют за киевский режим польские наёмники. По словам бойца 488-го гвардейского мотострелкового полка, поляки выдвигаются на "передок", проводят штурм, а затем отступают, в качестве заслона оставляя  мобилизованных украинцев.

Сергей впервые столкнулся с наёмниками уже спустя два месяца после приезда на передовую.

"Как только противник понимает наши слабые точки, так сразу отправляет наёмников. Работают группами: пришли, шуму навели и ушли. Дальше наёмники запускают "птичек": своих людей они берегут. Наши идут отбивать территорию — а там уже находятся обычные мобилизованные украинцы. Из тех, кого вчера схватили и сразу отправили на фронт", — цитирует RT 29-летнего ефрейтора.

На СВО он находится почти 2 года. Раньше служил в Кремлёвском полку водителем, потом работал по этой же специальности на городском хлебокомбинате.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Последние материалы
The Economist: Америка движется к потребительскому кризису
Эксперты ответили, почему кошка делает вид, что не слышит вас
Крем-суп из артишока: полезный рецепт
Разработан метод выделения водорода прямо в газовых месторождениях с выходом до 45%
Россияне не готовы тратить на аренду дома на лето больше 20 000 ₽ в месяц
Трихолог: опасности частого использования шампуней от перхоти
Юрий Лоза отреагировал на скандал вокруг Ольги Бузовой
Что ждет сельское хозяйство России? Прогноз шокирует
Меньшов не сразу утвердил Дорошину на роль Надюхи в "Любовь и голуби"
Мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников