Боец российской армии Сергей почти два года находится в зоне боевых действий на спецоперации.
Он рассказал, как воюют за киевский режим польские наёмники. По словам бойца 488-го гвардейского мотострелкового полка, поляки выдвигаются на "передок", проводят штурм, а затем отступают, в качестве заслона оставляя мобилизованных украинцев.
Сергей впервые столкнулся с наёмниками уже спустя два месяца после приезда на передовую.
"Как только противник понимает наши слабые точки, так сразу отправляет наёмников. Работают группами: пришли, шуму навели и ушли. Дальше наёмники запускают "птичек": своих людей они берегут. Наши идут отбивать территорию — а там уже находятся обычные мобилизованные украинцы. Из тех, кого вчера схватили и сразу отправили на фронт", — цитирует RT 29-летнего ефрейтора.
На СВО он находится почти 2 года. Раньше служил в Кремлёвском полку водителем, потом работал по этой же специальности на городском хлебокомбинате.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.