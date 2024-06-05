"Наёмники своих берегут": поляки на фронте прикрываются украинскими мобилизованными

Поляки-наёмники на фронте прикрываются украинскими "мобилизантами"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боец российской армии Сергей почти два года находится в зоне боевых действий на спецоперации.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Он рассказал, как воюют за киевский режим польские наёмники. По словам бойца 488-го гвардейского мотострелкового полка, поляки выдвигаются на "передок", проводят штурм, а затем отступают, в качестве заслона оставляя мобилизованных украинцев.

Сергей впервые столкнулся с наёмниками уже спустя два месяца после приезда на передовую.

"Как только противник понимает наши слабые точки, так сразу отправляет наёмников. Работают группами: пришли, шуму навели и ушли. Дальше наёмники запускают "птичек": своих людей они берегут. Наши идут отбивать территорию — а там уже находятся обычные мобилизованные украинцы. Из тех, кого вчера схватили и сразу отправили на фронт", — цитирует RT 29-летнего ефрейтора.

На СВО он находится почти 2 года. Раньше служил в Кремлёвском полку водителем, потом работал по этой же специальности на городском хлебокомбинате.