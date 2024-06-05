Киев перебросил в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS

Командование Вооружённых сил Украины перебросило на Харьковское направление 12 американских пусковых установок М270 MLRS.
Эти комплексы установлены на гусеничной базе платформы Bradley, а вместе с ними переброшены боеприпасы к установкам и обслуживающий персонал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
Напомним, комплексы MLRS способны вести огонь управляемыми ракетами GMLRS, а также оперативно-тактическими ATACMS.
M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американская реактивная система залпового огня, которая была разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Базируется на гусеничной платформе Bradley и оснащена 12 направляющими для ракет калибра 227 мм.
Система способна поражать цели на расстоянии от 2 до 300 км, в зависимости от типа используемых ракет. Расчёт БМ составляет 3 человека, а время полного залпа — 48 секунд.
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