"Микс из бетона и кровавых остатков". В Славянске уничтожена база ССО ВСУ

В Славянске поражена база наёмников и сил специальных операций ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно армия РФ комплексами "Искандер” нанесла мощный тройной удар по базе ССО — Сил специальных операций ВСУ и наёмников, которая располагалась в Славянске.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника”.

"Очень хорошая серия прилётов в Славянске по Машчермету”, — сказано в сообщении.

Хотя удар был нанесен пару дней назад, трупы бандеровцев ищут и по сей день.

"Неживых собирают в мешки для трупов из плотного полиэтилена куски человеческих тел в обгорелом "пиксельном" камуфляже и чёрные берцы, с торчащими из них кусками костей. Лопатами сгребают и сваливают в грузовики жуткий "микс” из бетона и кровавых останков. В общем, всё то, что осталось от украинских спецназовцев и иностранных наёмников”, — приводит жуткие подробности АиФ.

Также недавно русская армия нанесла серию ударов по винзаводу в Николаевской области, где базировались националисты. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.