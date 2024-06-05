Недавно армия РФ комплексами "Искандер” нанесла мощный тройной удар по базе ССО — Сил специальных операций ВСУ и наёмников, которая располагалась в Славянске.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника”.
"Очень хорошая серия прилётов в Славянске по Машчермету”, — сказано в сообщении.
Хотя удар был нанесен пару дней назад, трупы бандеровцев ищут и по сей день.
"Неживых собирают в мешки для трупов из плотного полиэтилена куски человеческих тел в обгорелом "пиксельном" камуфляже и чёрные берцы, с торчащими из них кусками костей. Лопатами сгребают и сваливают в грузовики жуткий "микс” из бетона и кровавых останков. В общем, всё то, что осталось от украинских спецназовцев и иностранных наёмников”, — приводит жуткие подробности АиФ.
Также недавно русская армия нанесла серию ударов по винзаводу в Николаевской области, где базировались националисты. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.