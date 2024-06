"Микс из бетона и кровавых остатков". В Славянске уничтожена база ССО ВСУ

Недавно армия РФ комплексами "Искандер” нанесла мощный тройной удар по базе ССО — Сил специальных операций ВСУ и наёмников, которая располагалась в Славянске.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice