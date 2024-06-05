Мгновенное уничтожение. Враг внаглую решил осуществить штурм позиций ВС РФ

ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций

На одном из направлений российской специальной военной операции противник внаглую решил провести штурм позиций российской армии.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Что из этого вышло, демонстрирует Telegram-кага "Архангелы спецназа".

На кадрах видно, что выстрелом из ПТУР головная машина была уничтожена. Десант ВСУ даже толком ничего не успел сообразить.

Вторую машину русские воины остановили из стрелкового оружия, а все штурмовики армии Украины были ликвидированы.

А тем временем, на Краснолиманском направлении российские бойцы пробиваются на южную окраину населённика.

Противник внаглую решил осуществить штурм наших позиций