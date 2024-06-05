На одном из направлений российской специальной военной операции противник внаглую решил провести штурм позиций российской армии.
Что из этого вышло, демонстрирует Telegram-кага "Архангелы спецназа".
На кадрах видно, что выстрелом из ПТУР головная машина была уничтожена. Десант ВСУ даже толком ничего не успел сообразить.
Вторую машину русские воины остановили из стрелкового оружия, а все штурмовики армии Украины были ликвидированы.
А тем временем, на Краснолиманском направлении российские бойцы пробиваются на южную окраину населённика.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.