Украина никогда не добьётся паритета с РФ ни в вооружениях, ни в количестве солдат.
И главным для Киева должно быть сохранение личного состава, а не удержание лесопосадок любой ценой, в эфире заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
"Паритета с русскими у нас никогда не будет. Нас меньше, у нас всего меньше. Их в 3 раза больше, чем нас, в 4 раза больше, мы не можем с ними равняться ресурсно — ни по технике, ни по количеству людей. Их всегда будет больше — так устроены организмы наших стран", — сказал националист.
По его словам, если бы в США лёг батальон "морских котиков", то там бы матери уже бунт устроили.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.