Командир подразделения ВСУ: "Мы ложимся тысячами, нам никогда не сравняться с русскими"

В ВСУ признали, что они "ложатся тысячами" на поле боя

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина никогда не добьётся паритета с РФ ни в вооружениях, ни в количестве солдат.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

И главным для Киева должно быть сохранение личного состава, а не удержание лесопосадок любой ценой, в эфире заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Паритета с русскими у нас никогда не будет. Нас меньше, у нас всего меньше. Их в 3 раза больше, чем нас, в 4 раза больше, мы не можем с ними равняться ресурсно — ни по технике, ни по количеству людей. Их всегда будет больше — так устроены организмы наших стран", — сказал националист.

По его словам, если бы в США лёг батальон "морских котиков", то там бы матери уже бунт устроили.

В ВСУ признали, что они "ложатся тысячами" на поле боя