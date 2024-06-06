Воины российской армии взяли в плен очередного наёмника.
В этот раз к нашим бойцам попался "солдат удачи" из Колумбии.
Как рассказывает сам наёмник, он насмотрелся видеороликов в Тик-Токе и тоже решил вступить в армию Украины. Колумбиец не знает ни русского, ни украинского, а с украинцами почти не общался.
По приезду его обманули, пообещав, что он будет заниматься охраной объектов, но отправили на "передок".
Сдался колумбиец в плен, потому что умирать очень не хотел. Он рассказывает также, что русские к нему относятся очень хорошо: накормили, дали куртку.
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