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Насмотрелся Тик-Тока. Допрос взятого в плен колумбийского наёмника ВСУ

Российские бойцы взяли в плен наёмника из Колумбии

Силовые структуры

Воины российской армии взяли в плен очередного наёмника.

Российские бойцы взяли в плен наёмника из Колумбии
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

В этот раз к нашим бойцам попался "солдат удачи" из Колумбии.

Как рассказывает сам наёмник, он насмотрелся видеороликов в Тик-Токе и тоже решил вступить в армию Украины. Колумбиец не знает ни русского, ни украинского, а с украинцами почти не общался.

По приезду его обманули, пообещав, что он будет заниматься охраной объектов, но отправили на "передок".

Сдался колумбиец в плен, потому что умирать очень не хотел. Он рассказывает также, что русские к нему относятся очень хорошо: накормили, дали куртку.

Российскими войсками взят в плен наемник из Колумбии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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