Эволюция ТОС. Российские военные получили новые огнемётные системы "Дракон"

Российских военных снабдили огнемётными системами ТОС-3 "Дракон"

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России получили новые огнемётные системы ТОС-3 "Дракон".

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

О новейших тяжёлых огнемётных систем рассказали источники в Министерстве обороны РФ.

По данным источника, что новую машину создали на основе танкового шасси и оснастили 15-ю направляющими для реактивных снарядов.

Военные обозреватели отмечают, что ТОС-3 "Дракон" стала более дальнобойной и маневренной. Также "огнемёт", возможно, получил новый спутниковый модуль, который даёт возможность вести точечный огонь по заданным координатам.

В России испытывают новую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон"