Эволюция ТОС. Российские военные получили новые огнемётные системы "Дракон"

Вооружённые силы России получили новые огнемётные системы ТОС-3 "Дракон".
О новейших тяжёлых огнемётных систем рассказали источники в Министерстве обороны РФ.
По данным источника, что новую машину создали на основе танкового шасси и оснастили 15-ю направляющими для реактивных снарядов.
Военные обозреватели отмечают, что ТОС-3 "Дракон" стала более дальнобойной и маневренной. Также "огнемёт", возможно, получил новый спутниковый модуль, который даёт возможность вести точечный огонь по заданным координатам.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.