В 2024 году киевская власть должна обязательно выполнить план в ВСУ в 110 тысяч мобилизованных украинцев.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
Он напомнил заявления Киева о планах мобилизовать 500 тыс. украинцев. Именно столько солдат требовалось для "контрнаступа", от которого потом Банковая отказалась из-за задержек помощи с Запада.
На данный момент потребность в живой силе на фронте составляет более 100 тысяч человек, в интервью "Укринформ" заявил Горбенко. Столько потребуется из-за перехода к обороне.
По его прогнозам, в 2024 году удастся затянуть в ряды ВСУ 120 тыс. новобранцев.
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