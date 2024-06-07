Мясорубка не должна простаивать? В 2024 году Киев должен мобилизовать в ВСУ 110 тысяч украинцев

В 2024 году власти необходимо мобилизовать в ВСУ 110 тысяч украинцев

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В 2024 году киевская власть должна обязательно выполнить план в ВСУ в 110 тысяч мобилизованных украинцев.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Он напомнил заявления Киева о планах мобилизовать 500 тыс. украинцев. Именно столько солдат требовалось для "контрнаступа", от которого потом Банковая отказалась из-за задержек помощи с Запада.

На данный момент потребность в живой силе на фронте составляет более 100 тысяч человек, в интервью "Укринформ" заявил Горбенко. Столько потребуется из-за перехода к обороне.

По его прогнозам, в 2024 году удастся затянуть в ряды ВСУ 120 тыс. новобранцев.