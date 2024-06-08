Резервы ВСУ в кашу. В Краматорске и Славянске уничтожены САУ и личный состав врага

В Краматорске и Славянске уничтожены резервы ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетчики ВС РФ продолжают отрабатывать украинские цели в СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Selvejp

Теперь в Краматорске уничтожены резервы националистов.

Около 15:00 массированный удар был нанесен по Старокраматорскому машиностроительному заводу, где находилось много бронетехники, в том числе, САУ самого различного производства.

Часть этой техники ВСУ применяли для контрбатарейной стрельбы под Часовым Яром.

Позже пришла информация, что рядом в Славянске стала стоянка САУ "Богдана" и других самоходок. Есть данные, что цель могут отработать повторно.