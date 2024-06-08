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Под Харьковом сразу четыре бригады ВСУ запросили срочную ротацию

0:59
Силовые структуры

Сразу четыре бригады Вооружённых сил Украины запросили ротацию и восстановление после жёстких боевых действий в районе посёлка Липцы на Харьковском направлении.

Под Харьковом сразу четыре бригады ВСУ запросили срочную ротацию
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Потери у подразделений националистов — более 50 процентов. Ротации просят: 77-я ОАэмбр, 42-я ОМБР, 57-я ОМПБР, 13-я бригада НГУ "Хартия" и 501-й батальон 36-й ОБрМП ВСУ. Помимо этого, нужны срочно деньги для приобретения медикаментов, дронов и приборов ночного видения.

Это те самые военные части, которые вместе с 92-й, 35-й бригадами и подразделениями наёмников ВСУ последние недели "контрнаступали на Белгород" в районе Волчанска и Липцов.

Фактически они стачивались о подразделения ВС РФ и несли потери, несовместимые с наступательным потенциалом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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