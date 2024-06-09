Армия Украины больше не имеет возможности нормально оборонять "значительную часть" города Часов Яр.
Об этом сообщает ряд украинских источников, отмечая, что мкр. "Канал" почти перешёл в категорию "потерянных позиций", а непосредственно сам канал "Северский Донец — Донбасс" уже "не является надёжным рубежом".
Самый активный вклад в разрушение украинской обороны на том направлении вносят российские ВКС РФ и артиллеристы, которые работают по националистам круглые сутки.
В ВСУ уже подчеркнули, что "скоро наступит время оставить город и отступить туда, где можно укрыться".
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".