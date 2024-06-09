Вымотанные "контрнаступом". У ВСУ больше нет возможности нормально оборонять Часов Яр

ВСУ больше не в силах нормально оборонять Часов Яр

Армия Украины больше не имеет возможности нормально оборонять "значительную часть" города Часов Яр.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает ряд украинских источников, отмечая, что мкр. "Канал" почти перешёл в категорию "потерянных позиций", а непосредственно сам канал "Северский Донец — Донбасс" уже "не является надёжным рубежом".

Самый активный вклад в разрушение украинской обороны на том направлении вносят российские ВКС РФ и артиллеристы, которые работают по националистам круглые сутки.

В ВСУ уже подчеркнули, что "скоро наступит время оставить город и отступить туда, где можно укрыться".

Группировка войск Север РФ создала Санитарную зону близ Харькова