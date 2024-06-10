Почему задёргался Макрон. Российская армия уничтожила все украинские Су-24

Армия России уничтожила все украинские носители Storm Shadow — Су-24

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия уничтожила все имевшиеся у Вооружённых сил Украины самолёты Су-24.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF is licensed under public domain

Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, именно поэтому Париж стал торопиться с поставкой Украине своих Mirage 2000.

"Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — отметил обозреватель.

Он подчёркивает, что именно Су-24 Киев активно использовал для запуска западных ракет Storm Shadow.

На днях французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что Франция передаст киевскому режиму самолёты Mirage 2000-5.