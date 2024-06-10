Российская армия уничтожила все имевшиеся у Вооружённых сил Украины самолёты Су-24.
Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, именно поэтому Париж стал торопиться с поставкой Украине своих Mirage 2000.
"Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — отметил обозреватель.
Он подчёркивает, что именно Су-24 Киев активно использовал для запуска западных ракет Storm Shadow.
На днях французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что Франция передаст киевскому режиму самолёты Mirage 2000-5.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.