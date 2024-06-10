Побочный эффект. Взорвавшийся в Польше завод выпускал переносные зенитные ракетные комплексы для ВСУ

Взорвавшийся польский завод компании Mesko SA выпускал ПЗРК для ВСУ

Завод компании Mesko SA в Польше выпускал переносные зенитные ракетные комплексы для Вооружённых сил Украины.

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Сообщается, что фирма ещё в 2022 году подписала с Киевом договор по поставке боеприпасов различных калибров.

Завод, где в понедельник, 10 июня, в цеху ракетного топлива произошёл взрыв, производил ПЗРК Piorun, сделанные на базе "Иглы-1". Данный комплекс поставляется на Украину с начала российской спецоперации.

С места взрыва кадров пока нет, о причинах инцидента не сообщается. Кстати, предприятие раньше жаловалось на нехватку рабочих и на то, что их набирают без какой-либо подготовки.