Пентагон врёт, когда говорит, что в начале года сбили российский самолёт-разведчик А-50 над Азовским при помощи Patriot.
Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
О применении ЗРК Patriot для поражения "летающего радара" ранее сказала помощница начштаба 10-й армии Розанна Клементе.
"Да врут, собаки, безбожно врут… Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", — отметил Картаполов.
Ранее на конференции ассоциации артиллеристов и военнослужащих противовоздушной обороны США FIRES военные США признали, что это они "сбили" А-50 над Азовским морем.
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