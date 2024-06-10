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"Сбивалки не выросли". США врут, когда говорят, что сбили своим Patriot военный самолёт А-50

США наврали, что сбили своим Patriot российский военный самолёт А-50

Силовые структуры

Пентагон врёт, когда говорит, что в начале года сбили российский самолёт-разведчик А-50 над Азовским при помощи Patriot.

США наврали, что сбили своим Patriot российский военный самолёт А-50
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

О применении ЗРК Patriot для поражения "летающего радара" ранее сказала помощница начштаба 10-й армии Розанна Клементе.

"Да врут, собаки, безбожно врут… Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", — отметил Картаполов.

Ранее на конференции ассоциации артиллеристов и военнослужащих противовоздушной обороны США FIRES военные США признали, что это они "сбили" А-50 над Азовским морем.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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