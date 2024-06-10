Китай выступает за созыв общепризнанной конференции по Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай выступает за созыв настоящей конференции, которая будет признана Россией и Украиной. Об этом 10 июня заявил глава МИД КНР Ван И.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

"Кризис на Украине по-прежнему затяжной. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов", — Ван И сказал это во время заседания министров иностранных дел стран БРИКС, которое проходило в Нижнем Новгороде.

Слова Ван И опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Мирный план Китая предусматривает соблюдение интересов России относительно равных гарантий безопасности для России и Украины.