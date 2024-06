Кадры уничтожения "Ланцетом" украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области

Your browser does not support the audio element.

Российская армия опять уничтожила беспилотником-камикадзе "Ланцет" украинский Су-25.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic