Российская армия опять уничтожила беспилотником-камикадзе "Ланцет" украинский Су-25.
Произошло всё в Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево.
Дроны российской армии всё чаще уничтожают воздушную технику ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, залетая на 90-90 километров вглубь тылов Незалежной.
Также у россиян сейчас можно много наблюдать беспилотников-разведчиков, которые опять же в глубине ведут разведку украинских позиций. А сбить такие БПЛА-разведчики очень сложно, да и дорого.
Видео Минобороны РФ.
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