Кадры уничтожения "Ланцетом" украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области

Российские войска продолжают минусовать военную авиацию Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия опять уничтожила беспилотником-камикадзе "Ланцет" украинский Су-25.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Произошло всё в Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево.

Дроны российской армии всё чаще уничтожают воздушную технику ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, залетая на 90-90 километров вглубь тылов Незалежной.

Также у россиян сейчас можно много наблюдать беспилотников-разведчиков, которые опять же в глубине ведут разведку украинских позиций. А сбить такие БПЛА-разведчики очень сложно, да и дорого.

Видео Минобороны РФ.

Кадры уничтожения "Ланцетом" украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области