В госдепе США категорически отрицают подготовку переворота в Грузии

В Государственном департаменте США опровергли информацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах по смене власти в Грузии. Сообщение СВР было названо ложью и "кремлёвской провокацией".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State, PDM

Во вторник СВР заявила, что Вашингтон стремится добиться смены власти в Грузии в результате предстоящих в октябре парламентских выборов.

В ведомстве подчеркнули, что Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основе этой кампании будут лежать обвинения в том, что во всех проблемах Грузии виновата Россия.

Однако сам факт того, что это сообщение СВР вызвало резкий протест в США показателен: раскрытие их планов американским кукловодам весьма неприятно.