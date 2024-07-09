В Государственном департаменте США опровергли информацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах по смене власти в Грузии. Сообщение СВР было названо ложью и "кремлёвской провокацией".
Во вторник СВР заявила, что Вашингтон стремится добиться смены власти в Грузии в результате предстоящих в октябре парламентских выборов.
В ведомстве подчеркнули, что Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основе этой кампании будут лежать обвинения в том, что во всех проблемах Грузии виновата Россия.
Однако сам факт того, что это сообщение СВР вызвало резкий протест в США показателен: раскрытие их планов американским кукловодам весьма неприятно.
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