Заявления главы офиса президента Андрея Ермака про американские системы Patriot, которых якобы "станет больше" — банальные вброс и фантазии.
Никаких "Пэтриотов" больше не станет. Ни сегодня, ни завтра, пишет Telegram-канал Condottiero.
Разведчики армии России "висят" над каждым городом и аэродромом Украины круглосуточно. Никакие системы ПВО ВСУ не работают. Те комплексы, которые есть у Киева, прячут, надеясь, что до них не доберутся "Калибры" или "Искандеры".
Новым Patriot требуется до двух-трёх лет на создание. У Запада на данный момент нет возможности делать "Пэтриоты" быстро.
Напомним, Ермак ранее сообщил, что новых систем Patriot будет больше.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.