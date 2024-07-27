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Дурень думкою богатеет. Слова Андрея Ермака про американские Patriot — вброс и бред

Ермак успокаивает украинцев мифами про американские Patriot

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Силовые структуры

Заявления главы офиса президента Андрея Ермака про американские системы Patriot, которых якобы "станет больше" — банальные вброс и фантазии.

Ермак успокаивает украинцев мифами про американские Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, CC BY 2.0

Никаких "Пэтриотов" больше не станет. Ни сегодня, ни завтра, пишет Telegram-канал Condottiero.

Разведчики армии России "висят" над каждым городом и аэродромом Украины круглосуточно. Никакие системы ПВО ВСУ не работают. Те комплексы, которые есть у Киева, прячут, надеясь, что до них не доберутся "Калибры" или "Искандеры".

Новым Patriot требуется до двух-трёх лет на создание. У Запада на данный момент нет возможности делать "Пэтриоты" быстро.

Напомним, Ермак ранее сообщил, что новых систем Patriot будет больше.

Что могут ЗРК Patriot и для каких целей они нужны Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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