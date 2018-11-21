Самолет-разведчик США у Сирии побывал на прицеле кораблей и С-400

Во время учений системы ПВО двух фрегатов Черноморского Флота РФ зафиксировали американский самолёт-разведчик Poseidon. По информации СМИ, самолёт долгое время курсировал вдоль побережья Сирии, периодически подлетая к российской авиабазе Хмеймим и сирийскому порту Тартус на расстояние около 50 км.

По случайности, противовоздушные расчёты на суднах "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" как раз проводили учения, цель которых — обнаружение, классификация и уничтожение авиации условного противника.

"Безусловно, самолет-разведчик ВМС США Poseidon P-8A был обнаружен, идентифицирован и взят в сопровождение как ПВО, так и соответствующими системами на кораблях ВМФ России, проводящих учения. Так как проведение разведки вне суверенных или закрытых территорий не запрещено, он не был ни перехвачен, ни поражен", — заявил Pravda. ru высокопоставленный источник в Генштабе РФ.

"Это уже стало традицией вначале во времена СССР — НАТО и США проводят учения, мы ведем разведку, мы проводим учения — они ведут, потом после восстановления армии России — в современности. Это делает как надводный и подводный флот, так и авиация, в том числе стратегическая",- добавил он. "Бывают даже злые шутки — то B-52 летели "впритык" к границам СССР и отворачивали в последний момент, то наши перехватчики сбрасывали керосин или "сдували" реактивной струей из двигателей разведчиков США. В данном же случае это чистая разведка — ну пусть разведывают, у них работа такая, у нас — тоже. Угроз не было",- заключил офицер.

Как сообщил представитель Черноморского Флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, учения прошли успешно.

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