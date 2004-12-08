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США заменят Bradley новой БМП за полтора бюджета Минобороны РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Пентагон объявил конкурс на создание БМП, которая должна заменить в войсках M2 Bradley, сообщает агентство Bloomberg.

Специалисты Минобороны Соединенных Штатов пришли к выводу, что стоящая на вооружении боевая машина пехоты M2 Bradley устарела и ее нужно заменить новой.

Пентагон уже объявил конкурс в финансовым лимитом для производителя в 45 миллиардов долларов. Это почти в полтора раза больше, чем расходная часть бюджета Минобороны России на 2020 год.

Здоровая конкуренция - это по-американски

По данным агентства Bloomberg, тендер, скорее, не новый, а возобновленный. Известно, что ранее конкурс был свернут из-за завышенных требований военачальников США, в чем они сами и признались. В январе 2020 года из трех участников тендера допустили только одну компанию — Raytheon и Rheinmetall AG. Еще две были дисквалифицированы.

"Важно вернуть в программу здоровую конкуренцию", — сказал после небольшого скандала министр Армии США Райана Маккарти.

Военные чиновники сообщил Конгрессу, что конкурс удет возобновлен, но пока сроки неизвестны.

Известно, что Пентагон отказался о установки израильской динамической защиты на Bradley из-за недостатка энергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о попытках создания в разных странах лазерного оружия.

Компания Northrop Grumman сообщила, что в ближайшем будущем, в сотрудничестве с компанией United Defense Industries, создаст наземную боевую машину, оснащенную лазерной "пушкой". В пресс-релизе Northrop Grumman указывается, что новая машина будет иметь дизель-электрический двигатель, установленный на ней лазер будет предназначен для уничтожения воздушных целей и ракет.

Преимущества лазерного оружия хорошо известны. Лазерный луч достигает цели со скоростью света — 300 тыс. км. в секунду. Лазерное оружие не зависит от земного притяжения: как известно пули и снаряды летят по параболе, обусловленной гравитацией. Лазерное оружие обладает невероятной точностью: лазер может поражать воздушные цели на расстоянии около 500 км. Одна из главных проблем боевого применения лазеров — необходимость подключения лазерной пушки к мощному источнику электроэнергии. Для проведения одного "выстрела" требуется не менее 100 кВт. Лазеры бесполезны в плохую погоду — в дождь или снег. Дым делает неэффективным их использование на земле.

Northrop Grumman на протяжении многих лет создает лазеры наземного, морского, воздушного и космического базирования — именно ее разработки применяются при создании системы национальной противоракетной обороны США. United Defense Industries — производитель артиллерийских орудий, ракетных установок и бронетехники (в частности, известной боевой машины пехоты Bradley).

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