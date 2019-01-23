Минобороны показало иностранным военным ракету, вызвавшую претензии США

Представители Министерства обороны предъявили иностранным коллегам и журналистам доказательство, что Россия не нарушает Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). 23 января в парке "Патриот" в Подмосковье состоялся брифинг, где была продемонстрирована ракета, наличие которой в арсенале российских вооруженных, по мнению США, противоречит договору. Заменитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на мероприятие пригласили представителей НАТО, ЕС, ОДКБ и Брикс. По данным ТАСС, американская сторона проигнорировала приглашение на брифинг.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал у России уничтожить или модифицировать ракету. В противном случае он пригрозил выходом США из договора. Вашингтон настаивает, что это условие должно быть выполнено в течение 60 дней.

Российская сторона считает, что ракета не противоречит договору, который нарушают сами американцы, размещая в странах ЕС пусковые установки для запрещенных договором ракет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о переговорах по ДРСМД, которые прошли между представителями России и США 15 января в Женеве. Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон назвала эту встречу "разочаровывающей".

Источник фото: Министерство обороны РФ

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