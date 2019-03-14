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Автор Игорь Буккер

Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец

Силовые структуры » Министерство обороны

Ангела Меркель поддержала предложение председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о продвижении совместно с Францией миллиардного военного проекта по строительству авивносца. Но у экспертов идея не вызывает одобрения.

Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец. 400698.jpeg

"Германия и Франция совместно работают над проектом европейского истребителя будущего, другие страны приглашаются к участию. На следующем этапе мы могли бы начать символический проект строительства общеевропейского авианосца, чтобы выразить глобальную роль Европейского Союза как сил безопасности и мира"- заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Председатель ХДС, сменившая на этом посту Меркель, не стала вдаваться в какую-либо конкретику: ни в техническом, ни в финансовом, ни в плане безопасности.

Будет ли этот корабль вроде единственного французского авианосца "Шарль де Голль" с атомной силовой установкой и взлетной площадкой для 40 истребителей или, что вероятнее, с обычным двигателем, как новая модель ВМС Великобритании? Кто встанет на капитанский мостик германо-французского или европейского авианосца? "Для выполнения каких миссий и в каких океанах должен использоваться будущий авианосец?", — сомневается немецкое веб-издание Welt.

Между тем, канцлер Ангела Меркель выразила поддержку проекту создания авианосца, назвав его "правильным и хорошим".

Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не считает возможным в настоящее время осуществление проекта создания европейского авианосца. Бывший посол ФРГ в Вашингтоне написал в Твиттере, что авианосец — это "инструмент геополитического проецирования военной мощи". И вынес свой беспощадный приговор: "Для Германии это несколько световых лет!"

Военный эксперт Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям в своем Твиттере написала об этом непродуманном предложении и язвительно отозвалась: "Удачи в получении денег от немцев". 

Постройка авианосца грозит сорвать другой совместный с французами проект по созданию многоцелевого боевого самолета шестого поколения (Future Combat Air System, FCAS), или прервать переговоры между компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Nexter по совместному выпуску боевого танка.

Поразительно, констатирует редактор экономического отдела Welt,  заявление Меркель было сделано в то время, когда Париж планирует создать свой новый авианосец, который может быть введен в эксплуатацию около 2030 года. Он станет заменой введенной в эксплуатацию в 2001 году нынешней модели "Шарль де Голль" и будет рассчитан на экипаж около 1 950 человек, длиной 262 метра, водоизмещением 42 500 тонн и двумя напорными водяными реакторами. Стоимость модели-преемника без самолетов оценивается примерно в 4,5 миллиарда евро".

В военных кругах указывается, что на будущий авианосец может садится и взлетать будущий франко-германский истребитель FCAS. Впрочем, модель будущего самолета в настоящее время еще обсуждается. "Было бы целесообразно, — продолжает автор статьи в Welt, — сопоставить новый истребитель с технологией нового французского или европейского авианосца. В конце концов, существуют большие различия в том, что могут делать плавучие платформы для базирования кораблей и авиации ВМС".

Либо реактивные истребители запускаются с помощью катапульты, как на "Шарль де Голле", либо будет своего рода трамплин, как на новом британском авианосце "Королева Елизавета", который должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время этот авианосец является и самым современным в Европе: его водоизмещение составляет около 65 600 тонн, а длина — 284 метра.

Параллельно британцы уже строят вторую модель. Речь идет об авианосце класса STOVL (short take-off and vertical landing aircraft), где имеется возможность принимать реактивные истребители с коротким взлетом и посадкой.

Итальянский авианосец "Кавур", который эксплуатируется в течение десяти лет, или испанский "Хуан Карлос", также принадлежат к этому классу STOVL, то есть к многоцелевым авианосцам, на которых могут садиться вертолеты, также и американской модели F-35B.

Принятие решения о постройке немецкого авианосца также зависит и от того, какие модели самолетов и вертолетов следует использовать. Например, существует версия французского истребителя Rafale, предназначенная специально для ВМС. В то время как основной самолет Eurofighter, состоящий на вооружении в Германии, Великобритании, Италии и Испании, не может приземляться на любом авианосце, потому что страны-участницы никак не могут договориться о морской версии. Положение должно измениться с появлением германо-французской версии FCAS.

Фото: Авианосец Queen Elizabeth

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Темы Франция Меркель Германия авианосец
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