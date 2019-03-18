Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35

Египет, закупая самолеты Су-35 у России, делает политический и прагматический выбор, санкции на Каир наложены не будут, считает востоковед Таймур Двидар.

Россия подписала контракт на сумму около 2 миллиардов долларов на поставку в Египет около 12 многоцелевых истребителей Су-35. Об этом сообщил "Коммерсант". Подписание контракта, согласно данным его источников, "было осуществлено в конце 2018 года, а поставка самолета начнется уже в 2020-21 годах ".

Египет не испугался санкций, которые были наложены на Китай после закупок тех же истребителей в 2018 году. Санкции предполагают отказ на выдачу китайским производителям экспортных лицензий, запрет на проведение операций с финансовой системой США, а также блокировку активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Коме того, руководителю организации был запрещен въезд на американскую территорию.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по Ближнему Востоку, политический аналитик Таймур Двидар, У Египта "присутствует политический и прагматический выбор". США, пояснил эксперт, поставляют в Израиль наступательную версию своих военных самолетов, а в Египет — оборонительную. "Соответственно, пилот израильского самолета, условно говоря, видит, как взлетает и садится в Египте самолет, а египетский не видит таких же действий своего израильского визави", — сказал Таймур Давидар.

Кроме того, после смещения президента Мурси, Запад отказался поставлять в Египет не только вооружение в исполнении контрактов, но и запасные части к нему, продолжил эксперт. Например, Великобритания — запчасти к вертолетам, которые в Египте эксплуатируются полицией и военными для борьбы с терроризмом. "Для того чтобы диверсифицировать свои риски, египтяне традиционно смотрят на закупку вооружения из России, а также на модернизацию ранее поставленного оружия, даже советского",— отметил востоковед.

"Су-35 ничуть не уступают американскому продукту, а даже где-то превосходят. Баланс, который Египет собой представляет в регионе, требует такого подхода", — отметил Таймур Давидар. По его мнению, американцы, "хотя и критикуют Египет по ряду моментов", санкции против Каира вводить не будут, "поскольку Египет —их стратегический партнер ". "В этом (закупках российского оружия) нет ничего нового для американцев. Сохраняется баланс на Ближнем Востоке между Египтом и Израилем, поэтому все в порядке", — резюмировал эксперт.

Заметим, что Египет становится стратегическим партнером России. Председатель Администрации Суэцкого канала (SCA) и глава экономической зоны Суэцкого канала Мохаб Мамиш заявил 21 февраля, что строительство российской промышленной зоны начнется "к концу 2020 года или началу 2021 года". Она привлечет инвестиций на 7 миллиардов долларов. Другой совместный проект — "Новый Суэцкий канал", будет реализован вдоль существующего Суэцкого канала для соединения Средиземного моря и Красного моря. Его строительство уже началось. Египетское государство прогнозирует, что этот искусственный водный путь будет приносить ежегодный доход в 12,3 млрд. долларов к 2023 году. Достигнуто соглашение о третьем масштабном проекте — строительстве АЭС Дабаа с выделением Египту кредита в 21 млрд долларов на строительство.

Такое сотрудничество — это возможность дальше проникнуть на африканский, арабский и европейский рынки, в том числе оружия. 10 января британская компания Standard Chartered предсказала, что к 2030 году экономика Египта будет опережать экономики России, Японии и Германии с ВВП 8,2 трлн долларов.

Фото:mil.ru

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