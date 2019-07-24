Новый глава Пентагона Марк Эспер назвал свои главные задачи

Глава Пентагона Марк Эспер перед назначением отвечал на вопросы сенаторов. Российскую угрозу вмешательства в выборы он охарактеризовал как "постоянную", поэтому главная война с Россией будет в киберпространстве, считает Эспер.

55-летний Марк Эспер принес присягу во вторник в Белом Доме. Накануне его кандидатура получила одобрение Сената. Пентагон обрел своего хозяина через 7 месяцев после отставки Джима Мэттиса. Предыдущий кандидат, Патрик Шанахан, в июне отказался баллотироваться на эту должность по семейным обстоятельствам.

Кадровый военный, Марк Эспер знает Ближний Восток, он воевал в Ираке во время войны в Персидском заливе в 1991 году в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. В 1994 году он перешел в Национальную гвардию, после чего числится в армейском резерве. С 2002 по 2004 год был заместителем помощника министра обороны в администрации Буша-младшего, затем семь лет провел в качестве главного лоббиста кампании Raytheon — оборонного подрядчика, который каждый год делает миллиарды долларов на бизнесе по госзаказам.

Во время слушания Эспер уклонился четко сказать, что он откажется от решения вопросов, связанных с Raytheon, то есть не смог гарантировать приоритет государственных дел над частной выгодой. Эспер близок к главе дипломатии США Майку Помпео, с которым он учился в престижной военной академии в Вест-Пойнте и которую оба закончили 1986 году.

Шеф Пентагону сейчас крайне необходим. На протяжении всего этого периода США нагнетали конфликт с Ираном и Венесуэлой, причем иранская история достигла новых высот за последние несколько недель в Ормузском проливе. Американские военные также продолжают активно участвовать в операциях в Сирии и Афганистане, помимо обеспечения продаж оружия и размещения войск в десятках других стран по всему миру.

На слушаниях в Сенате Эспер пообещал, что он будет министром обороны, готовым принять "жесткие решения" по противостоянию Китаю и России, обеспечивая готовность сил и модернизацию. "Цель состоит в том, чтобы сдерживать войну", — сказал Эспер в своем вступительном заявлении. "Наши противники должны рассматривать дипломатию как наилучший вариант, потому что война с Соединенными Штатами заставит их нести огромные расходы".

Его спросили, рассматривает ли он возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в целом, как это делает Трамп, что, по-видимому, является одной из основных причин отставки бывшего министра обороны Джима Мэттиса, не согласного с Трампом. Эспер ответил, что он "явно разделял взгляды секретаря Маттиса и "высказал это публично.

На письменный вопрос: как вы понимаете нынешнюю стратегию и цели США в Сирии? Последовал следующий ответ: США в Сирии направлена на достижение трех основных целей: 1) необратимое поражение ИГИЛ 2) необратимый политический процесс в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии и 3) вывод войск под командованием Ирана в Сирии.

На вопрос, согласен ли он с оценкой бывшего министра обороны Роберта Гейтса о том, что война с Ираном будет "катастрофической", Эспер ответил, что, по его мнению, Соединенные Штаты "не хотят" и "не стремятся к войне с Ираном". Вместо этого, Эспер подчеркнул "необходимость вернуться к переговорам по дипломатическому каналу".

Он сослался на "мониторинг в Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе ", который обеспечивают США, предоставляя " эскорт и часовых, чтобы предотвратить "провокацию или просчет".

Эспер описал угрозу, которую Китай представляет для Соединенных Штатов как "долгосрочную". "Китайцы очень терпеливы, — сказал он, — они играют в длинную игру, а мы играем в короткую. "Эспер заявил, что "мы не хотим быть противниками (с Китаем). "Мы хотим быть конкурентами в экономической области, но мы должны убедиться, что в первую очередь мы решаем проблемы безопасности".

Новый министр обороны США на вопрос о потенциале прочного китайско-российского партнерства и того, является ли это поводом для беспокойства, ответил, что такая перспектива не является неизбежной. "Где-то они сотрудничают, а в некоторых местах они конкурируют", — сказал Эспер, сославшись на Арктику как на главную область, где конкурируют Россия и Китай.

Эспер сказал, что он рассматривает перспективу дальнейшего вмешательства России в выборы как "постоянную угрозу". По его мнению, главная война с Россией будет в киберпространстве. "Для того, чтобы Соединенные Штаты одержали здесь победу, они должны " продолжать развиваться и развиваться", сказал он.

Эспер не стеснялся в выражениях по поводу решения Турции о закупке российских систем противоракетной обороны С-400." У них может быть либо S-400, либо F-35 ( самолет Joint Strike Fighter), — сказал Эспер, — у них не может быть обеих систем. Он выразил разочарование, что Турция - "давний и очень способный союзник НАТО", "отошла" от Запада.

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