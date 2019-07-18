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Автор Любовь Степушова

Пересядем на Су-57: в Турции оценили "приостановку" программы по F-35

Силовые структуры » Министерство обороны print

В Турции обсуждают приостановку сотрудничества с Пентагоном по программе производства и поставок самолетов F-35. Турецкие политологи полагают, что разрыва с США и НАТО не будет, а по F-35 будет найден компромисс. Если же нет — ВВС Турции смогут пересесть на Су-57.

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в четверг заявил, что оборонная промышленность Турции станет сильнее после исключения страны из программы по производству новейших истребителей F-35.

США накануне заявили о решении "приостановить" участие Турции в программе по производству F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Предполагается, что участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"Мы ждем официального подтверждения того, что Турция исключена из программы по F-35. До этого момента мы будем продолжать выполнять свои обязательства в рамках этой программы. На первом этапе турецкие компании могут столкнуться с временным ущербом, но наша оборонная промышленность окажется еще сильнее после этого", — сказал Демир.

В Белом доме оправдали свое решение тем, что покупка Турцией российских систем ПВО "делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35". В сообщении отмечается, что истребители пятого поколения не могут находиться рядом "с российской платформой сбора разведданных", которая может изучить "передовые возможности" F-35.

Политологи, опрошенные газетой Haberturk уверены, что до апреля, когда российская система встанет на дежурство, стороны найдут компромисс. Так, колумнист газеты Фатих Алтайлы не удивлен отказом США продавать Анкаре F-35 и считает, что Турции надо было отдавать приоритет этой программе, так как на нее затрачены "20 лет работы и большие деньги".

"ВВС Турции заточены под стандарты НАТО и пересесть на другой самолет будет трудно, но не невозможно", — сказал он.

Оценивая предложение России о продаже Су-57, эксперт сравнивает два самолета и указывает, что F-35 — это самолет больше нацеленный на наземные цели — штурмовик, а Су-57 — "это больше истребитель". Преимущество F-35, по его мнению, в том, что некоторые модели имеют возможность вертикальной посадки и взлета, а у Су-57 — нет этой опции. Но по другим характеристикам Су-57 превосходит F-35, указывает политолог.

Например, по таким параметрам, как максимальная скорость (2600 км/ч против 1931 км/ч), максимальная продолжительность полета (5,8 часа против 2,36 часа), максимальная боевая нагрузка (10 тонн против 8,16 тонны) и максимальная взлетная масса (35,480 тонны против 31,751 тонны). Оба самолет используют технологию "стелс", оба самолета 5 поколения, оба несут оружие в закрытых отсеках.

"В конечном итоге мы (Турция и США) пойдем на компромисс", — полагает эксперт, "Анкара снова получит F-35, потому что наши отношения с США — как уродливый брак, мы обманываем друг друга, но ни одна сторона не уходит, и в итоге обе ложатся в одну постель".

Другой колумнист газеты — Гюнтай Шимшек, тоже полагает, что решение о приостановке участия Турции в проекте по F-35 не приведет к ухудшению отношений. Двери для переговоров с США и НАТО открыты, сказал Шимшек.

"Это решение не направлено вообще против Турции, а против ее конкретного выбора", — добавил он. Эксперт уверен, что вопрос о санкциях в администрации Трампа и в Пентагоне не стоит, а вот насчет Конгрессаи его санкций по закону CATSA он не уверен.

По его оценкам, в самом худшем случае — исключения из проекта, Турция потеряет около 1 миллиарда долларов, уже вложенных в проект денег,  и недополучит инвестиций на 9 миллиардов долларов. Кроме того, 10 турецких компаний не получат запланированных доходов. Для США потери оцениваются в 3-6 месяцев задержки производственного процесса и в увеличении себестоимости самолета. Перенос производства из Турции обойдется США 500-600 миллионов единовременных расходов на инженерно-техническое обеспечение, указывает политолог.

По мнению Гюнтая Шимшека — рубикон будет пройден в апреле 2020 года, когда С-400 заступит на дежурство. До этого срока компромиссные решения будут найдены, уверен колумнист.

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