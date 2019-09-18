Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом

Виктор Мураховский рассказал "Правде.Ру" о свойствах ракеты наземного базированя Х-101 дальность которой "недостижима" для конкурентов.

Директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил в интервью "Военно-промышленному курьеру", что в ответ на испытания в США новой ракеты наземного базирования дальностью до тысячи километров, корпорация разработала ракету Х-101, дальность которой "недостижима" для конкурентов.

По его словам, корпорация занимается модернизацией ракет "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности. По существу, "изделия малой дальности" сегодня уже работают на средней дистанции, отметил он.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник запаса Виктор Мураховский ракета Х-101 — воздушного базирования, поэтому не попадала под действие договора о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования (ДРСМД). Она поступала на оснащение нашей стратегической авиации — бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Теперь есть возможность создать ее наземный вариант.

"Для этого никаких принципиальных препятствий теперь нет (договора о ДРСМД разорван — Ред.). И в этом случае мы можем быстро получить наземную ракету с дальностью примерно 4,5 тысячи км в обычном снаряжении. И мы знаем, что есть ее аналог ракета ракета Х-102 с ядерной боевой частью", — отметил Виктор Мураховский.

По его словам, "у наших вероятных оппонентов таких ракет нет в принципе, например, крылатая ракета "Томагавк" имеет дальность 1500 км, другие аналоги и того меньше". "Мы здесь впереди планеты всей. Более того, мы это изделие испытали в Сирии. При этом пуски ракет осуществлялись из воздушного пространства Российской Федерации. Все ракеты поразили назначенные цели, то есть близко к 100%", - продолжил Виктор Мураховский.

Эксперт пояснил далее, что противодействию беспилотникам — актуальной проблемой сегодняшнего дня занимается "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей". В частности, на авиабазе "Хмеймим" размещен зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2".

"Я его своим глазами видел, потому что я только сегодня ночью вернулся из Сирии. Этот комплекс успешно работает по беспилотникам со 100% эффективностью. За время его нахождения в Сирии он провел несколько десятков боевых стрельб по реальным беспилотникам террористов. И все они были сбиты, как правило, одной ракетой", - отметил Виктор Му раховский.

Что касается других огневых средств, это зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Он тоже размещен в Сирии, продожил военный эксперт. Это продукция концерна "Высокоточные комплексы". Он позфволяет так же бороться и с беспилотниками, и с ракетами, и тоже успешно провел боевые стрельбы. Только за последний месяц, как сказал командующий группировкой в Сирии, было сбито 13 беспилотников и неуправляемых ракет, запущенных по нашей авиабазе. Работали и комплексы "Тор", и комплексы "Панцирь". Все успешно было поражено.

По словам эксперта, другой аспект брьбы с беспилотниками — это комплексы радиоэлектронной борьбы. Это сфера ответственности других концернов: концерна "Росэлектроника", "Концерна "Радиоэлектронные технологии".

"У нас комплексная система противоздушной и противоракетной обороны включает борьбу с беспилотниками, с низко летящими крылатыми ракетами. Она у нас эшелонированная, многослойная, включает как огневые средства, так и средства радиоэлектронной борьбы. Ни в одной другой стране мира такой комплексной системы нет. Это 100% я вам гарантирую", — отметил Виктор Мураховский.

По его мнению, удары по НПЗ в Саудовской Аравии наносились не беспилотниками, а крылатыми ракетами большой дальности.

"Саудовская система ПВО основана на американских комплексах Patriot. Они не только не сумели обнаружить, они не сумели ни одного объекта поразить. Не помогла и авиация, которая выполняет задачу противоздушной обороны, которая в Саудовской Аравии тоже оснащена в основном американскими самолетами", - резюмировал Виктор Мураховский.

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